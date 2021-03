Politsei palub Tallinnas juhtunud liiklusõnnetuse pealtnägijatelt abi

Põhja prefektuur lisas, et jalakäija on kokkupõrkes sõidukiga alati nõrgem osapool ning vahetult pärast õnnetust ei pruugi inimene vigastusi tajuda. Eriti kehtib see laste puhul, keda õnnetus võib sedavõrd ehmatada, et nad kardavad abi paluda või ei taju olukorra tõsidust. Seepärast tuleb jalakäijatega juhtunud liiklusõnnetustest alati häirekeskusele teada anda.