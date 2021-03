Pärastlõunal on teekatted põhi- ja tugimaanteedel piirkonniti väga erinevad. Paiguti on teekatted soolaniisked või soolamärjad, kuid mitmel pool sajab lund ning teed on lumesegused või jäised, esineb tuisuvaalusid. Õhu- ja teetemperatuur on läänepoolsetes maakondades 0-kraadi juures või plusspoolel, idapoolsemates maakondades miinuspoolel. Teedel on suur libeduse oht.