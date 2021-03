Ahistamisskandaali sattunud New Yorgi kuberner keeldub tagasi astumast

«Ma ei kavatse tagasi astuda. Ma pole teinud seda, milles mind süüdistatakse,» lausus Cuomo ajakirjanikele.

Cuomo palus oma kriitikutel ära oodata seoses uue uurimisega esile kerkivad faktid.

Kuberner teatas esmalt oma keeldumisest lahkuda möödunud nädalal, kuid kriis on sestsaadik üksnes hoogu kogunud.

Sel nädalal anti ametlik luba viia läbi juurdlus praeguseks kuue naise väidete osas, nagu oleks Cuomo neid seksuaalselt ahistanud või sobimatult puudutanud.

Cuomo on jäänud endale kindlaks sellest hoolimata, et tema tagasiastumist nõuab üha suurem hulk demokraate, teiste seas kongressiliige Alexandria Ocasio-Cortez, kelle sõnul ei saa Cuomo enam tõhusalt New Yorki juhtida.

Viimase ja tõsiseima süüdistustest avaldas kolmapäeval osariigi pealinna Albany ajaleht Times Union.

Selle kohaselt olevat Cuomo 2020. aasta lõpus oma eraresidentsis pannud käe ühe oma naissoost töötaja särgi alla ja teda «agressiivselt» puudutanud.

«Tõsiasi, et viimane teade puudutas nii hiljutist aega on häiriv ja tekitab muret administratsiooni liikmete praeguse turvalisuse ja heaolu osas,» märkisid ühisavalduses populaarne progressiivne kongressiliige Ocasio-Cortez ja teine demokraadist kongresmen Jamaal Bowman.

Mõlemad New Yorgist pärit seadusandjad juhtisid tähelepanu ka kriisile seoses hooldekodu COVID-19 surmade väidetavat varjamisega Cuomo poolt.

«Me usume neid naisi .... ja usume ka 55 New Yorgi osariigi seadusandliku kogu, sealhulgas senati enamuse liidrit, kes on järeldanud, et kuberner Cuomo ei saa nii paljude probleemidega silmitsi seistes enam tõhusalt juhtida,» kirjutasid nad.

Veel üks mõjuvõimas demokraat, esindajatekoja õiguskomitee esimees Jerry Nadler märkis, et uurijail tuleb lasta oma tööd teha, kuid see ei tähenda, et Cuomo peaks ametis jätkama.

«Korduvad süüdistused kuberneri vastu ja viis, kuidas ta neile vastas, on teinud võimatuks tal praegusel hetkel jätkata,» lausus Nadler.

«Kuberner Cuomo on kaotanud New Yorgi inimeste usalduse. Kuberner Cuomo peaks tagasi astuma.»

Cuomo sai mullu, koroonaviiruse esimese laine ajal otsekohese pragmaatiku maine.

Kuid praeguseks on ta leidnud end oma karjääri suurimas kriisis.

New Yorgi kaks senaatorit, demokraatliku enamuse liider Chuck Schumer ja demokraat Kirsten Gillibrand on hoidunud ärgitamast Cuomot tagasi astuma.