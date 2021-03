Minneapolis jõudis Floydi perega 27 miljoni dollarisele kokkuleppele

Advokaatide sõnul on tegemist seni suurima kohtuvälise lahendiga USA ajaloos surma põhjustamise eest kodanikuõiguste vastase süüteo raames.

Minneapolise politseinik Derek Chauvin seisab silmitsi süüdistusega teise astme mõrvas ja tapmises seoses Floydi surmaga mullu 25. mail. Politseinik hoidis põlve Floydi kaelal kuni viimane suri. Süüdistus on esitatud veel kolmele korrakaitsjale.

«George Floydi kohutav surm, mida nägid kogu maailmas miljonid inimesed, on nähtavale toonud sügava igatsuse ja vaieldamatu vajaduse õigluse ja muutuse järele,» ütles Floydi perekonna advokaat Ben Crump, kelle sõnul saadab kokkulepe jõulise sõnumi, et mustanahaliste elud loevad ja et politsei vägivald nende vastu peab lõppema.