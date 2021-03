USA peab Huaweid endiselt julgeolekuohuks

USA julgeolekule «lubamatut riski» kujutavateks firmadeks on liigitatud Huawei Technologies, ZTE, Hytera Communications; Hangzhou Hikvision Digital Technology ja Dahua Technology.

«See nimekiri on suur samm edasi usalduse taastamisel meie sidevõrkude vastu,» ütles föderaalse kommunikatsioonikomisjoni (FCC) juhi kohusetäitja Jessica Rosenworcel.

«Loetelu pakub olulisi juhiseid, mis tagavad, et järgmise põlvkonna võrkude ehitamisel kogu riigis ei korrata varasemaid vigu ega kasutata seadmeid või teenuseid, mis kujutavad ohtu USA riiklikule julgeolekule või ameeriklaste turvalisusele.»

Esmakordsel ilmumisel ajakirjanike ette aasta jooksul märkis Ren Zhengfei, et tema «usk Huawei ellujäämisvõimesse» on kasvanud sellest hoolimata, et suur osa läänemaailmast peab ettevõtet potentsiaalseks julgeolekuohuks.