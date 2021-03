G7 nõudis Hiinalt rõhumise lõpetamist Hongkongis

«See otsus annab veenvalt märku sellest, et Mandri-Hiina võimud on võtnud kindlalt nõuks kõrvaldada Hongkongist erinevad hääled ja arvamused,» on öeldud Suurbritannia, Kanada, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Jaapani ja Ühendriikide, aga ka Euroopa Liidu ühisavalduses.