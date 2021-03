Kruuse selgitas, et suurimat osa hooajatöölistest on siinsetel põllumajandustootjatel plaanis rakendada korjeajaks alates juunikuust, aga osaliselt on abi vaja ka istutamisel ja ettevalmistamisel. «Kuna tegemist on ikkagi hooajatöölistega, siis on oluline, et asjaajamine ei jääks liigselt venima. Arusaadavalt mõjutavad kogu seda protsessi Covid-19 kriisist tulenevad piirangud ja nõuded,» ütles Kruuse.