Afganistanis hukkus autopommirünnakus kaheksa inimest

Afganistani president Ashraf Ghani süüdistas plahvatuses islamiliikumist Taliban ja märkis, et rühmitus jätkab «ebaseaduslikku sõda ja vägivalda meie rahva vastu».

Talibani kõneisik Zabihullah Mujahid kinnitas, et rühmitus ei korraldanud plahvatust, kuid Talibani ülestõusnud on Herati provintsis aktiivsed ning on piirkonnas valitsusvägesid korduvalt rünnanud.