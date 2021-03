Isamaa: Tallinna linnavõim eitab jätkuvalt korruptsiooniprobleemi

Luige sõnul on tegemist ilmselgelt vale suhtumisega Tallinna korruptsiooniohtu, faktid näitavad, et tegemist on jätkuvalt ulatusliku probleemiga, mis tuleb välja juurida. Linnavalitsus väitis vastuseks Isamaa ettepanekule moodustada erikomisjon, et Tallinna linna organisatsioonis tegeletakse korruptsiooni ennetamisega aktiivselt, süstemaatiliselt ja kasutades kõiki olemasolevaid seaduslikke vahendeid. Seejuures viitas linnavalitsus linnavolikogu revisjonikomisjoni 2014. aasta hinnangule. Lisaks tõi linnavalitsus eeskujuna 2019. aastal vastuvõetud korruptsioonivastaste meetmete elluviimise tegevuskava, kuigi see on suuremas osas siiani ellu viimata. Luik aga linnavalitsuse hinnanguga ei nõustu.