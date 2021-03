WHO on sügavalt mures Brasiilia koroonaolukorra pärast

«Me oleme sügavalt mures,» ütles WHO juht Tedros Adhanom Ghebreyesus pressikonverentsil, tuues esile, et nakatumiste arvu kasvu juures kasvab kiirelt ka surmade arv.

«Meetmed, mis võetakse, peavad olema võimalikult tõsised,» lausus ta.

Varem sel nädalal oli Brasiilias registreeritud üle 2000 surmajuhtumi ööpäeva jooksul.

WHO juht hoiatas, et kui meetmeid ei rakendata, siis ei suuda viimsel piiril töötav tervishoiusüsteem enam toime tulla ja tagajärjeks on veel rohkem surmasid.

Brasiilia on USA järel maailmas koroonaviiruse pärast enim kannatanud riik ligi 273 000 surmajuhtumi ja ligi 22,3 miljoni nakatumisega.

WHO on ka varem Brasiiliat olukorra pärast hoiatanud ning reedel rõhutas Tedros, et Brasiilia halb olukord võib kergesti üle kanduda naaberriikidesse.

President Jair Bolsonaro on ekspertide soovitusi viirusega võitlemiseks naeruvääristanud ja ehkki ta oli eelmisel aastal ka ise haige, ründas ta möödunud nädalal kodudes püsimise meetmeid ning kutsus brasiillasi üles «lõpetama vingumine».

Tervishoiuekspertide arvates muudavad Brasiilia olukorra praegu raskeks uued nakkavamad viirusetüved, sealhulgas P1, mis on tekkinud Brasiilias Amazonase vihmametsades või nende ümbruses Manause linnas.