Marin ei välista Soomes lisapiiranguid ja pelgab viiruse muundumist

Marin kommenteeris ka võimalikke liikumispiiranguid. Ta ütles, et meetmed peavad olema vajalikud ja õigeaegsed ning ennekõike tõhusad.

«Tervishoiuametnike sõnum on olnud pigem see, et kui muundunud viirus levib, siis vajame rohkem korralikke tööriistu,» rõhutas Marin.