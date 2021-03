Nigeeria üritab leida 39 röövitud õpilast

President Muhammadu Buhari lubas samal ajal, et pantvangikriisile tehakse peatselt lõpp.

Relvastatud isikud röövisid neljapäeva õhtul Kaduna osariigis 39 õpilast, mis on vaid viimane pikas inimröövide seerias.

Kaduna kolledžis, mis rünnaku sihtmärgiks langes, õpib umbes 300 mees- ja naissoost õpilast. Enamik neist on 17-aastased või vanemad.

Röövitud õpilaste sugulased ja toetajad on kogunenud kooli, et uudiseid kuulda.

Kohalikus meedias läksid laupäeval eetrisse ka mitu videot, mis pärinesid nende sõnul röövitud õpilastelt. Ühes videos palus üks õpilane, et Nigeeria võimud päästaksid nad ilma vägivalda kasutamata.

Teises videos oli näha relvastatud isikuid, kes peksid oma pantvange. Tundus, et pantvangid olid metsas, ümbritsetud sõjaväemundrisse riietunud relvastatud isikute poolt. Video autentsust AFP kinnitada ei saa.

Hästi relvastatud jõugud Loode- ja Kesk-Nigeerias on viimastel aastatel hakanud rünnakuid sagedamini korraldama. Tihti röövitakse inimesi lunaraha nimel, samuti on teateid vägistamistest ja rüüstamistest. Viimastes intsidentides on nende sihtmärgiks olnud koolid, kus nad röövivad õpilasi. Neljapäevane intsident oli alates detsembrist juba neljas sarnane.