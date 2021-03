Fotod sündmuskohalt ⟩ Raplamaal hukkus kahe auto kokkupõrkes 35-aastane mees

Tallinna-Pärnu maantee 60. kilomeetril Märjamaa vallas kokku sõiduauto Ford ja veoauto Volvo. Sõiduautos viibis ainult 35-aastane mees, kes sai sedavõrd raskeid vigastusi, et suri sündmuskohal. Veoauto roolis oli 44-aastane mees, kes õnnetuses viga ei saanud. Veokijuhil oli vastava kategooria juhtimisõigus ning ta oli kaine, teatas politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Leana Loide

Rapla politseijaoskonna välijuht Alar Smirnov sõnul on veel ebaselge, mis asjaoludel õnnetus juhtus. «Politseinikud kogusid sündmuskohal tõendeid ning menetluse käigus selgitame välja kuidas õnnetus juhtus. Liikluses peab alati olema tähelepanelik ning sihtkohta jõudmiseks tuleb varuda aega, eriti praegustes muutlikes ilmastikuoludes. Varahommikul autorooli istudes on väga oluline veenduda, et oled puhanud ja võimeline autot juhtima,» ütles Smirnov.