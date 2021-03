Politsei otsib Ida-Virumaal kadunud 87-aastast Lidiat

Lähedased suhtlesid naisega viimati neljapäeval, 11. märtsil. Pärast seda ei ole Lidiaga ühendust saadud. Naise elukoha kontrollimisel tuvastati, et ta on kodust lahkunud ja telefoni koju jätnud.

Lidia isikukirjeldus on edastatud kõikidele piirkonna patrullidele ning politsei kontrollib lähedastelt saadud infot võimalikest asukohtadest, kuhu naine võis minna.

Lidia on 150 cm pikk ning kõhna kehaehitusega. Tal on sirged hallid lühikesed juuksed. Seljas kannab ta pruuni jopet ja jalas pruune jalatseid. Lidial on peas beež müts ja kaasas beež käekott.