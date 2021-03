Kosovo avas suursaatkonna Jeruusalemmas

Esinduse avamine on vastus Iisraeli otsusele tunnustada Kosovot, mis on püüdnud saavutada üleilmset tunnustust oma 2008. aastal välja kuulutatud iseseisvusele.

Uus saatkond avati lühikese tseremooniaga, mille ajal heisati Jeruusalemmas asuva hoone ees Kosovo lipp, on öeldud Kosovo välisministeeriumi avalduses.

Belgrad on keeldunud tunnustamast oma endist provintsi, mis lõi Serbiast lahku pärast 1990. aastatel peetud verist sõda. Kosovo iseseisvust on praeguseks tunnustanud suurem osa lääneriikidest, seda on keeldunud aga tegemast Belgradi liitlased Venemaa ja Hiina.