Mupo kontrollib homsest Maardus maskikandmist

«Nädal tagasi toimunud mupo maskikontroll ja -jagamine Tallinna ühistranspordis näitas, et linnarahvas on valdavalt tubli maskikandja. Kuna kogu aktsioon osutus edukaks ja sai sõitjatelt palju kiidusõnu, siis otsustati vastata Maardu linnapea palvele ning minna appi koroonaviiruse koldeks kujunenud Tallinna satelliitlinnale. Maardust suundub pealinna iga päev päris märkimisväärne hulk tööinimesi, kes võivad nakkust enda teadmata levitada. Seetõttu otsustas pealinn oma abikäe ulatada - selles on Tallinna ja Maardu linnapead koosmeele saavutanud,» ütles mupo juhataja Aivar Toompere.

«Loodame, et Maardu elanikud mõistavad maskikandmise vajadust ja kannavad ühistranspordis korralikult maske. Anname endast parima, et Maardu elanikele lisaks maskidele vajaduse korral ka rohkem infot jagada. Vahel on hea sõna ja kindel soovitus tõhusamad kui range kontroll ja karistamine,» lisas ta.

Mupo ametnikud hoiavad Maardu-Tallinn bussides maskikandmisel silma peal kuni pühapäevani.