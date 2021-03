Tallinn jagab tasuta maske majades, kus on vähemalt viis nakatunut

Esmaspäevast jagatakse maske veel 80 majale. Lasnamäe linnaosa vanem Vladimir Svet ütles, et andmeid nakatunute kohta saavad nad terviseametilt, kuid info on kortermaja ehk ühistu täpsusega. Kes ja millises korteris on koroonasse nakatunud, seda teised selle maja elanikud teada ei saa.

«Me ei ole küsinud terviseametilt inimeste isikuandmeid. Me ei ole küsinud neid andmeid ei korteri ega isegi trepikoja täpsusega. Ainuke, mida me oleme alati pärinud, on kortermajade numbrid, et me teaks, kus on see maja, kus kolle on,» lausus Svet.