Pelosi väljendas muret seoses Cuomo ümber kujunenud olukorraga

«Ta peaks vaatama oma südamesse, et näha, kas ta suudab sellises olukorras tõhusalt valitseda,» ütles Pelosi telekanali ABC usutluses.

Hoolikalt sõnastatud kommentaarides ei ühinenud ta siiski Cuomo tagasiastumist nõudvate poliitikutega, kelle seas on ka paljud demokraatidest parteikaaslased.

«Cuomo süüdistajaid, kellest enamik on temaga osariigivalitsuses koos töötanud naised, tuleb kohelda austusega. Need on usaldusväärsed ja tõsised süüdistused,» tõdes Pelosi siiski.