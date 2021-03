Saksa intensiivraviarstid: riik peab viivitamatult taastama karmid koroonapiirangud

«Me ei saavuta palju sellega, kui oleme avatud järgmise nädala või kaks, kuna see viib meid taas kõrgema (nakatumiste) tasemeni ja muudab kaks korda raskemaks näitajad taas alla saada,» ütles Karagiannidis.

Saksamaa alustas piirangute järk-järgulist leevendamist veebruari lõpus, kui osaliselt lubati tööd jätkata koolidel, juuksuritel ja teistel ettevõtetel. Pärast piirangute leevendamist on nakatumine hakanud kiiresti kasvama.

DIVI andmetel on praegu haiglate intensiivraviosakondades ligi 2800 inimest. Karagiannidis aga hoiatas, et see näitaja võib kerkida 5000 või 6000-ni, kui liidumaade valitsused ei reageeri nakatumisnäitajate tõusule karmimate meetmetega.