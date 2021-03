Sputniku arendajad jõudsid ELi riikidega tootmislepeteni

Sputniku arendamist rahastava Vene otseinvesteeringute fondi juht Kirill Dmitriev märkis tänases avalduses, et organisatsioon on juba jõudnud kokkuleppele ettevõtetega Itaaliast, Hispaaniast, Prantsusmaalt ja Saksamaalt, et alustada Sputnik V tootmist.

«Vene Otseinvesteeringute Fond on pandeemia vastu võitlemise algusest peale olnud meelestatud aktiivsele koostööle kõikide partneritega, seal hulgas Euroopast, ja on nendeks läbirääkimisteks valmis. Fond on saavutanud juba kokkuleppe Itaalia, Hispaania, Prantsusmaa ja Saksamaa ettevõtetega, et käivitada seal Sputnik V tootmine,» seisis fondi teates.