Siseminister: lähikuud ei tule kerged

«Koroonaviiruse nakkuse ülikõrge leviku tõttu on üle Eesti kehtestatud rangemad piirangud. Kõik see tähendab suurt töökoormust ka nende eesliinitöötajate jaoks, kes kontrollivad piirangutest kinnipidamist ja reeglite täitmist. Siseturvalisuse töötajad on teinud aasta jooksul kümneid tuhandeid töötunde, et haigus kontrolli alla saada ja teevad seda jätkuvalt,» selgitas siseminister.

Jaani sõnul on plaanitud teha märtsis üle 17 000 töötunni nõuete täitmise kontrolliks. Lisaks on kõnede arv oluliselt kasvanud nii häirekeskuse hädaabinumbrile 112 kui ka infotelefonile 1247.

«Olukorra tõsidust ja inimeste piirangutest kinnipidamist saab teisaldada ka rahanumbritesse. Lahendame ju kriisi maksumaksja raha eest. Ainuüksi siseministeeriumi valitsemisalas kulus möödunud aastal koroonaviiruse leviku tõkestamisele 7,6 miljonit eurot,» kirjutas Jaani.

«Kindel on, et lähikuud ei tule kerged. Oleme olukorras, kus haiglate võimekus hakkab raugema. Viirusega võitlemine on meie kõigi ülesanne, mitte vaid tervishoiu ja siseturvalisuse eesliinitöötajate hool,» lisas Jaani.

Ta tuletas ka meelde, et eraettevõtjatel on täielik õigus oma territooriumil enda ja teiste turvalisuse tagamiseks nõuda maski kandmist ja distantsi hoidmist. «Tunnustan kõiki, kes seda on juba teinud,» lisas Jaani.