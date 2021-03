Perearstidele loodi vaktsiinipartiide täpse kohalejõudmise teavitus

Rakenduse eesmärk on leevendada vaktsineerijate halduskoormust, kes peavad kutsuma patsiente vaktsineerimisele, kuid ei tea ise täpselt, mis kellaajal tellitud doosid nendeni jõuavad. Magnumi digiarendus annab vaktsineerijatele kauba saabumise kellaajalise eelteavituse, nii et viimased saavad ette valmistada kauba vastuvõtmist.

Ettevõttes Magnum Logistics koroonavaktsiinide laialivedu koordineeriv Raivo Roolaid ütles, et uus rakendus teeb kõigile töö lihtsamaks ja oluliselt selgemaks. «Seni ei saanud vaktsineerijad dooside saabumise päevaks süstitavaid kohale kutsuda, sest nende kohalejõudmise kellaaega ei olnud võimalik jälgida,» ütles Roolaid, kelle sõnul on see probleem nüüd lahendatud. Magnumi rakendus aitab täpsustada dooside saabumist reaalajas kaubikutele paigaldatud GPS seadmete abil.