Ansip: Ratas pole vist kohakaotusest üle saanud

«Mulle tundub, et Jüri Ratas hoidis eelmist valitsust iga hinna eest koos ja lasi selle nimel ennast alandada. Aga tema praeguse valitsuse tegevuse suhtes kriitilistest kommentaaridest võib järeldada, et ta pole sellest üle saanud, et ta enam peaminister ei ole,» rääkis Ansip ERRile.