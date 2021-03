Karilaid: Ansipil on Ratasele kõrvale panna kriis, meeleavaldused, majanduslangus ja põgenemine Eestist

«Andrus Ansip ei lepi kuidagi sellega, et Jüri Ratas ei ole enam peaminister ja käib tal eilse päeva inertsist ikka kannul. Ju on tal raske leppida, et ajalooraamatusse läheb Ratas majanduse käimalükkajana ja viimaste kümnendite suurima katastroofi ärahoidjana. Kriisi avang on alati kõige keerulisem ja pingelisem,» lausus Karilaid Keskerakonna pressiteate vahendusel.