Eesti ootab Estonia vraki allveeuuringuteks Soome ja Rootsi seaduste luba

Riigisekretär kinnitas, et valitsus andis oma 4. veebruari otsusega kindluse, et uute asjaolude uurimiseks vajalik rahastus on tagatud ning Ohutusjuurdluse Keskus saab allveeuuringute ettevalmistamisega edasi minna, et olla valmis, kui Soome ja Rootsi seadused allveeuurimisega lubavad alustada.

Rene Arikas andis ülevaate ettevalmistatavate uuringute plaanist ning kinnitas, et peab oluliseks tagada uurimisega seotud protsesside läbipaistvus. «Läbipaistvuse tagamiseks on Ohutusjuurdluse Keskus edaspidi täielikult avatud pääsenutega otsesuhtluseks,» kinnitas Arikas.

«Minu jaoks professionaalselt on oluline teada saada, millest on tekkinud augud Estonia paremasse pardasse, mis on deformatsiooni põhjused, saada täpsem ettekujutus toimunust. Tegemist on avaliku infoga, soovin võimalikult palju hukkunute omaste ja pääsenute esindajaid kaasata antud protsessi. Samuti on oluline laiema avalikkuse informeerimine, kuna Estonia katastroof on arusaadavatel põhjusel jätkuvalt kõrgendatud huvi objektiks,» selgitas Rene Arikas.