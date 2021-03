Hispaania peatas samuti AstraZeneca vaktsiini kasutamise

Selline samm astuti seoses teadetega, et Euroopas on mitmel inimesel tekkinud pärast vaktsineerimist tromb.

Hispaanias on AstraZeneca vaktsiiniga lubatud kaitsepookida inimesi vanuses 18-55 eluaastat.

Euroopa Ravimiamet (EMA) on endiselt seisukohal, et Rootsi-Briti vaktsiini kasutamine on ohutu, kuid korraldab neljapäeval erakorralise kohtumise otsustamaks edasiste sammude üle.