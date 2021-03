Teed võivad teisipäeva hommikul kohati libedad olla

Varahommikul on põhi- ja tugimaanteed kuivad või soolaniisked. Mitmel pool on udune ning paiguti sajab vähest lund, lörtsi või vihma. Õhutemperatuur jääb vahemikku 0 kuni -5 kraadi. Teedel on halb nähtavus ja teekate võib olla libe.