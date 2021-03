USA senat kinnitas põlisameeriklase Deb Haalandi siseministriks

Siseministeeriumis töötab üle 70 000 inimese ning see haldab muu hulgas loodusressursse, seal hulgas rahvusparke, samuti nafta- ja gaasipuurimise kohti ning ka põlisameeriklaste hõimualasid, kus elab 578 föderaalselt tunnustatud hõimu.

60-aastane Haaland, kes kuulub New Mexico laguna pueblo hõimu, tegi ajalugu juba 2018. aastal, kui ta oli üks kahest põlisameeriklasest naisest, kes valiti USA kongressi.

Haalandi sõnul on saabunud maailma jaoks aeg kuulata põlisrahvaste kogukondi kliimamuutuse ja keskkonna teemadel.

Enne teda on USA administratsioonis olnud ainult üks põlisameeriklane, Charles Curtis, kes oli Hebert Hooveri asepresident aastatel 1929-1933. Ta tavatses enda kohta öelda, et on «üks kaheksandik Kaw' indiaanlane ja 100 protsenti vabariiklane».