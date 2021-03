Varasemas videopostituses märkis 70-aastane veteranpoliitik, et on jäänud koroonaviirusest puutumata, kuid pereliikmetest on haiguse läbi põdenud poeg Edgar ja tütar Rosina.

Mis puutub vaktsineerimisse, siis on seda puudutav informatsioon Savisaare sõnul natuke segane. «Ühest küljest räägitakse, et meil on kõik laod [koroonavaktsiini] täis, teiselt poolt jälle, et meil ei ole vaktsiine. Ühed ütlevad, et inimesed ei taha ise vaktsineerida. Samal ajal ma tean piisavalt omavanuseid tuttavaid, kellega keegi ei ole tegelenud,» rääkis ta.