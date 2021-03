LIIKUMISANALÜÜS ⟩ Inimeste liikumine on uute piirangute tõttu vähenenud

Statistikaameti peadirektori asetäitja Andres Kukke sõnul kinnitab analüüs uute piirangute mõju inimeste liikumisele. «Eelmise nädala neljapäeval hakkasid kehtima uued piirangud, mis on vähendanud liikumist võrreldes varasemate nädalatega. Anonüümsetest koondandmetest näeme, et liikumine oli kuni 11. märtsini aktiivsem kui 2020. aasta eriolukorra ajal.»

Kukke lisas, et pärast lisapiirangute kehtestamist on liikumisaktiivsus vähenenud eelmise aasta eriolukorra keskmisega samale tasemele.

Analüüsiset selgus, et tavaliselt liiguvad inimesed kõige aktiivsemalt reedeti. «Võrdlesime 12. märtsi liikumisi kahe eelneva reedega ja nägime, et pärast lisapiirangute kehtestamist on liikumine vähenenud kõigis maakondades 5–7 protsendipunkti. Kõige aktiivsemalt liigutakse Harju ja Tartu maakonnas,» lisas Kukke.