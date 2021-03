Prantsusmaa alamkoda toetas seksuaalse enesemääramise eapiirina 15 eluaastat

Justiitsminister Éric Dupond-Moretti sõnul saadab parlamendihääletus selge sõnumi, et seksuaalsuhe lastega on keelatud.

Praeguste Prantsuse seaduste järgi pidid prokurörid tõendama, et alaealist sunniti, ähvardati või peteti täiskasvanuga vahekorda astuma, kui taheti esitada vägistamise või seksuaalse kallaletungi süüdistust.

Seaduseelnõu algatasid senaatorid, kes tegid ettepaneku, et vanuse alampiiriks tuleks määrata 13 aastat, mis oleks üks Euroopa madalamaid.

Eelnõu lubab seksi teismelise ja noore täiskasvanu vahel, kes on kuni viis aastat vanem. Mõned seadusandjad kritiseerisid seda punkti ja väitsid, et lubatud vanusevahe on liiga suur, kuid Dupond-Moretti kaitses seda, öeldes: «Ma ei taha saata kohtusse noorukit vanuses 18, kuna ta oli konsensuslikus seksuaalvahekorras 14 ja poole aasta vanuse tüdrukuga.»