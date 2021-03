Linnar Viik: HOIA äpp on ebaõnnestunud, andmete käsitsi sisestamine lausa piinlik

«See on äärmiselt piinlik situatsioon, see on lubamatu ja väga piinlik,» nentis ta «Esimeses stuudios». Viik avaldas arvamust, et see on asi, mida mäletatakse ja loodetavasti on sügiseks 2021 õppust võetud sellest, mis jäi 2015. aastal või 2020. aasta kevadel tegemata.