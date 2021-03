Trump soovitas vaktsiinivastastel ennast vaktsineerida

Trump ütles telekanalile Fox News antud intervjuus, et soovitab vaktsiini inimestele, kes seda võtta ei soovi. Trump tunnistas, et paljud vaktsiinivastased hääletasid tema poolt.

USA juhtiv meditsiininõunik Anthony Fauci ütles pühapäeval, et loodetavasti kasutab Trump oma populaarsust vabariiklaste hulgas veenmaks oma järgijaid koroonaviiruse vaktsiinisüsti tegema.

Mitmete telekanalite hommikustes uudistesaadetes antud intervjuudes kurtis Fauci, et arvamusküsitluste kohaselt keelduvad vaktsineerimisest suurema tõenäosusega Trumpi toetajad, lisades, et poliitika tuleb eraldada «tervemõistuslikest ja lihtsatest» tervishoiumeetmetest.

Fauci ütles, et riigi vaktsineerimispüüdlusi mõjutaks oluliselt see, kui endine president oma «uskumatut mõju» vabariiklaste hulgas ära kasutaks.

«Kui ta tuleks ja ütleks: »Minge ja vaktsineerige end. See on äärmiselt oluline teile, teie pere ja kogu riigi tervisele«, tunduks vältimatu, et suur hulk tema toetajaid teda ka kuulda võtaks,» ütles Fauci saates «Fox News Sunday.»