EL-i visiit Xinjiangi on takerdunud vangistatud uiguuri küsimuses

Euroopa diplomaat ütles uudisteagentuurile AFP, et selle põhjuseks on missiooni soov kohtuda Pekingi ülikooli majandusõppejõuna töötanud Tohtiga, kes 2014. aastal separatismis süüdistatuna vangistati.

«Kõnelused on takerdunud Tohti ja muude tingimuste pärast,» lausus diplomaat. «Ma ei usu, et nad lähiajal lähevad.»

Hiina suursaadik Euroopa Liidus Zhang Ming kinnitas teisipäeval, et «peaaegu kõik on EL-i liikmesriikide suursaadikute jaoks Xinjiangi külastamiseks korraldatud».

Kuid see on seiskunud «lubamatute nõudmiste» tõttu, lisas ta.

«Nad nõuavad kohtumist Hiina seaduste põhjal süüdi mõistetud kurjategijaga,» ütles Zhang. «Vabandage, aga see on lubamatu.»

Hiina on kategooriliselt eitanud uiguuride tagakiusamist Xinjiangis ning ütleb, et kõik kinnipeetavad on «lõpetanud» kutseõppekeskused, mis väidetavalt on aidanud piirkonnas äärmuslust tõrjuda ja sissetulekuid suurendada.