Erinevatest menetlustest ja murelikelt kodanikelt kostus aeg-ajalt nende nimesid, aga et nende näol oli tegemist Eesti fentanüüliparunitega, seda ei teatud pikka aega. Selle väljaselgitamiseks, et kes Eesti fentanüüliturgu tegelikult kontrollib, läks ikka üksjagu aastaid. Neil oli olnud pea kümme aastat aega see turg üle võtta.