Isamaa nõuab Mihhail Korbi tagasikutsumist RMK nõukogust

Riigikogus on täna arutuse all muudatused RMK nõukogu koosseisus ja vaatamata korruptsioonikahtlustele plaanib koalitsioon jätta Mihhail Korbi keskuse nõukogu liikmeks.

Isamaa fraktsiooni esimehe Priit Sibula sõnul on arusaadav, et seoses koalitsiooni vahetusega muutub ka RMK nõukogu koosseis, kuid palju märkimisväärsem on see, mis komisjonis ei muutu. «RMK nõukogu on kõrgeim juhtimisorgan, mis planeerib RMK tegevust ja teeb järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Kuidas saab seda järelevalvet teostada inimene, kellele on esitatud korruptsioonikahtlustus?» küsib Sibul.