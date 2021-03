Biden keelitab migrante USA-sse mitte tulema

«Jah, ma võin üsna selgelt öelda, et ärge tulge... Ärge lahkuge oma kodulinnast või -kogukonnast,» ütles Biden usutluses ABC Newsile.

Biden ei nõustu väidetega, et tema otsus taganeda eelmise presidendi Donald Trumpi karmist immigratsioonipoliitikast andis tõuke uueks rändeks Ühendriikidesse. Tema sõnul olid samasugused rändetulvad ka 2019. ja 2020. aastal.

«Jutud, et Joe Biden ütles tulge – ma kuulsin ükspäev, et nad tulevad sellepärast, et ma olen kena inimene... Sellist asja ei ole,» sõnas president.