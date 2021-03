Saate teises pooles tuleb AstraZeneca vaktsiinist, mille kasutamise on mitmed Euroopa riigid lõpetanud, kuna on ilmnenud, et vaktsiinil võib olla seos üksikute tromboosi juhtumitega. Stuudios on Kaur Maran ja Krister Kivi. Saatejuht on Henry-Laur Allik, Postimehe uudistetoimetusest.