Euroopa Komisjon soovib reisimise hõlbustamiseks digitõendit

Roheline digitõend kinnitab, et selle omanik on Covid-19 vastu vaktsineeritud, tema Covid-19 testi tulemus on negatiivne või ta on Covid-19st tervenenud. Tõend on tasuta ja kättesaadav kas digitaalselt või paberil. See sisaldab QR-koodi, mis tagab tõendi turvalisuse ja ehtsuse.