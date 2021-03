Kersna: venekeelsete õpilaste olukord nõuab õppekava muutmist

Eduard Odinets (SDE) kirjeldas riigikogu infotunnis, kuidas venekeelsed õpilased peavad tihti õppima eesti keelt emakeelena ja vene keelt võõrkeelena. Haridus- ja teadusminister selgitas, et sellega seonduvalt plaanitakse haridusasutustele lisatuge. «Kui eestikeelses koolis juba õpivad venekeelsed õpilased, oleks sinna vaja lisatuge ja selle me teeme ära,» kommenteeris minister Postimehele veebruaris.

«Riik ei ole seni julgenud ära teha eestikeelse hariduse reformi, meil on ikka kaks paralleelset haridussüsteemi. Lapsevanemad on samas näidanud valmisolekut, et nende lapsed õpiksid eestikeelsetes haridusasutustes,» ütles Kersna.

«Mul on väga kahju, et riik ei ole toetanud süsteemselt just neid eestikeelseid haridusasutusi, kus on võõrkeelseid lapsi,» sõnas ta.