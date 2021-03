Pirita vanim elanik sai 104-aastaseks

Rohkem kui poole oma elust Pirital elanud Elfriede Roolaht on sündinud Tallinnas, kuid lapsepõlve veetnud Otepääl. Sealt on ta saanud kaasa armastuse suusatamise vastu. «Pirita jõe äärsed suusarajad on tal palju kordi läbi sõidetud. Pani oma maja ees suusad alla ja läks,» meenutab poeg Mart.

Elfriede on Pirital elanud 1959. aastast. Teda on alati vaimustanud sealne loodus, koduaiad ja meri. Eesti Vabariigist aasta vanem proua tuleb igapäevase eluga suuremalt jaolt ise toime ega kurda oma tervise üle.

«104 aastat on väga-väga kõrge iga. Selline number on muljetavaldav ja tekitab aukartust. Imetlen proua toimekust ning soovin jätkuvat tugevat tervist ja palju häid emotsioone igasse päeva,» ütles linnaosa vanem Tõnis Liinat, kes edastas õnnitluskaardi ja sümboolse kingituse kulleriga.

104 aastat on seni kõige kõrgem vanus, milleni Pirita elanik elanud. Senine vanuserekord kuulus ühele 103-aastasele vanahärrale. «Meil on põhjust olla uhked, et Pirital on väga väärikasse ikka jõudnud inimesi. Praegu elab Pirital viis inimest, kel vanust sada või enam aastat,» märkis Liinat.