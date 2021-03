Värskes Arteris ⟩ Julmad sõnad ja jääkülm vesi - mõlemad võivad tappa!

Arter võttis ette Eesti kõige poleemilisema advokaadi Robert Sarve. Tema on see, kes kaitseb noorte naiste ahistamissüüdistuste alla langenud brasiillasest jalgpallitreenerit. Laiema kuulsuse on Sarv saavutanud aga sellega, et on teinud elu kibedaks sadadel netikommentaatoritel, kes sõnadega liiga julmalt ringi käivad.