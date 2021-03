VOX POPULI ⟩ Milline peaks olema seksuaalse enesemääramise iga?

Praegune seksuaalse enesemääramise iga Eestis on 14. Seevastu näiteks Soomes, Lätis ja Venemaal on vanusepiiriks 16. Sotsiaalministeeriumi andmetel on mõnes riigis määratletud, et lapsega ei tohi seksuaalvahekorda astuda näiteks õpetaja, hooldaja, eestkostja, usaldusisik või kui vanusevahe on seksuaalpartneritel väike (kuni kolm aastat - toim), ei kvalifitseeru see kuriteona.

Eva-Maria leiab, et see, et täiskasvanu võib 14-aastase lapsega seksuaalvahekorda astuda, ei ole normaalne. Ta lisas, et tema hinnangul tuleks alampiiri tõsta: «See on kindlasti asi, mida tuleks laiemalt arutada».

Ka Nils ja Nelli nendivad, et praegune seksuaalse enesemääramise iga Eestis õige ei ole. «Arvan, et 16 võiks ikka olla vähemalt,» sõnas Nils. Nelli arvas, et turvaline iga võiks olla 18.

Anne sõnas Postimehele, et olukord nii must-valge ei ole: ta arvab, et põhimõtteliselt ei tohiks täiskasvanu 14-aastasega seksuaalvahekorda astuda, kuid vaadata tuleks ka seda, et kes ja kui vana kõnealune täiskasvanu on. «Täiskasvanu on ka 18-aastane, alaealine on 17-aastane. See on natukene teine olukord, kui täiskasvanu, kes on 50-aastane ja alaealine kes on 14-aastane.»

Ka Dmitri ja Triin on seisukohal, et praegune seadus õige ei ole. «Vanus peab olema 16,» ütles Dmitri. Hillar ja Tatjana pakkusid, et vanusepiir võiks olla hoopis 17 või 18.