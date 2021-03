Peaminister Kaja Kallas jääb kodusele ravile nädala lõpuni

«Täna on see päev, kui ühinen nende tuhandete eestimaalastega, kes on saanud oma koroonatestile positiivse tulemuse,» kirjutas Kallas esmaspäeval sotsiaalmeediasse. Teisipäeval jätkas peaminister kodusest karantiinist tavapäraste tööülesannete täitmist ning tegi riigikogule videokõne vahendusel ülevaate Euroopa Liidu poliitika elluviimisest.