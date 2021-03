Venemaa kutsus oma suursaadiku Washingtonist konsultatsioonidele

Samas rõhutati, et soovitakse hoida ära suhete «pöördumatut halvenemist».

Suursaadiku Moskvasse kutsumisest teatati pärast seda, kui USA president Joe Biden ütles teleintervjuus, et Venemaa «maksab» USA valimistesse sekkumise eest. Samuti nõustus Biden hinnanguga, et tema Vene ametivend Vladimir Putin on «tapja».