Põhja-Korea teatel eirab riik USA katseid ühendust võtta

«Põhja-Korea ja USA kontakte ega dialoogi ei saa toimuda enne, kui Ühendriigid on oma Põhja-Korea suhtes vaenuliku poliitika tagasi võtnud,» tsiteeris Yonhap Põhja-Korea mõjuka asevälisministri Choe Son-hui avaldust riiklikus meedias.

USA kaitseminister Lloyd Austin ja välisminister Antony Blinken saabusid kolmapäeval Souli, et kindlustada ühisrinnet üha enesekindlama Hiina ja tuumarelva omava Põhja-Korea vastu.

Ministritena esimesel välisvisiidil olevad Blinken ja Austin tulid Lõuna-Koreasse Jaapanist, mis samuti on Ühendriikide võtmeliitlane selles piirkonnas. Bideni administratsioon on keskendunud liitude tugevdamisele oma Aasia partneritega, et seista vastu muskleid näitavale Hiinale.