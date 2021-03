Tansaania president Magufuli suri südamehaiguse tagajärjel

Riigipea tervise ja asukoha kohta oli viimastel päevadel üldsuses levinud mitmesuguseid kuulujutte, sest president polnud avalikkuse ette ilmunud juba nädalaid. Opositsioonijuht Tundu Lissu teatas nädal tagasi, et Magufuli on koroonaviirusesse nakatumise järel haiglaravil. Lissu allikate kohaselt viibis riigipea haiglas naaberriigis Keenias.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) juht Tedros Adhanom Ghebreyesus on Tansaania olukorraga seoses väljendanud sügavat muret, sest paljud riigid teatanud, et sealt saabunud inimesed on tihti nakatunud koroonaviirusesse.