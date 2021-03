FOTOD ⟩ Päästjad läksid appi kuivajõesängi kukkunud teenistuskoerale

Kohale saabunud päästjad panid teenistuskoera kolmnurkrakmetesse ja tõstsid nööripäästevarustuse abil üles. Koer toetus üles jõudes oma jalgadele ning ta viidi Narva loomakliinikusse kontrolli. Päästeametile anti teada, et teenistuskoer on paranemas.

Päästeamet meenutab ühtlasi inimestele, et kolmapäevast kehtib üle kogu Eesti siseveekogude jääle mineku keeld. Soojad ja vihmased ilmad on jääolud muutnud ohtlikuks ning keelu eesmärk on ennetada traagilisi veeõnnetusi. Jääaluse vee temperatuur on vaid paar kraadi üle nulli – nii külmas vees kaotab täiskasvanud inimene tegevusvõime kümmekonna minutiga, lapsed veel kiiremini. See tähendab, et praegustes oludes kaasnevad veekogul juhtunud õnnetustega sageli traagilised tagajärjed.