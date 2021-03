USA presidendi Joe Bideni lähikondsete sõnul on praegune surve USA-Mehhiko piirile viimase kahe kümnendi suurim.

Bideni administratsioon on raskustes saatjata laste majutamisega, mistõttu on osad lapsed sunnitud mitmeid päevi veetma kinnipidamisasutustes. Osad demokraadid on avaldanud muret asutuste olevate tingimuste pärast ja vabariiklased süüdistavad Bidenit liig leebes suhtumises immigratsiooni.