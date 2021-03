Putin Bidenile: kes teisele ütleb, see ise on

Bideni sõnad tõukasid Venemaa ja USA suhted viimaste aastate suurimasse madalseisu – Moskva kutsus oma suursaadiku Washingtonist konsultatsioonidele ja hoiatas, et suhted on kokkuvarisemise äärel.

Kuid Krimmi annekteerimise seitsmendal aastapäeval kõnelnud Putin välistas suhete katkestamise Ühendriikidega ja vastas torkega USA 78-aastase presidendi aadressil.

«Me näeme teises inimeses alati enda omadusi ja mõtleme, et ta on samasugune nagu meie. Ja lähtudes sellest hindame tema tegusid ja anname üldse hinnanguid,» rääkis Putin.

«Mäletan, et kui me lapsepõlves õue peal üksteisega vaidlesime, siis öeldi nii: kes teisele ütleb, see ise on. Ja see pole lihtsalt juhuslik laste ütlus või nali. Selles on väga sügav psühholoogiline mõte,» rääkis ta.

Putin lisas, et soovib Bidenile «tervist», väites, et see on öeldud iroonia ja naljata.

«Mis puudutab minu Ameerika kolleegi avaldust, siis oleme, nagu ta ütles, isiklikult tuttavad. Mis ma talle vastaksin? Ma ütleksin: «Olge terve! Ma soovin talle tervist»,» ütles Putin Krimmi ja Sevastoopoli avalikkuse esindajatega kohtudes.

Kolmapäeval ABC Newsile antud intervjuus ütles Biden, et Putinil tuleb «maksta» katsete eest õõnestada tema kandideerimist USA 2020. aasta presidendivalimistel.

Vastates küsimusele, kas tema hinnangul on Putin «tapja», ütles Biden: «Jah, ma arvan.»

USA presidendi kommentaarid on teravas vastuolus tema eelkäija Donald Trumpiga, keda süüdistati sageli liigses Putini-lembuses.

Viimastel aastatel on Venemaa suhted Washingtoniga üha halvenenud.

Ent Putin kinnitas neljapäeval, et Venemaa hakkab USAga koostööd tegema, kuid üksnes oma tingimustel ja Washington peab sellega arvestama.

«Tean, et USA juhtkond on üldiselt meelestatud meiega teatud suhteid hoidma, aga neis küsimustes, mis USA-le huvi pakuvad ja nende tingimustel,» lausus Vene riigipea.